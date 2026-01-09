Chi è nato prima della Lazio? Quiz di storia per Zaccagni - VIDEO
09.01.2026 15:45 di Christian Gugliotta
126 anni di Lazio. Il club biancoceleste festeggia oggi il suo 126° compleanno, una ricorrenza speciale per celebrare una gloriosa storia lunga oltre un secolo e iniziata il 9 gennaio 1900.
Chi della Lazio è il capitano è Mattia Zaccagni, che per l'occasione è stato sottoposto a un particolare quiz sui canali social biancocelesti. L'arciere è stato messo alla prova riguardo la storia dei club di Serie A, venendo interrogato su quali squadre fossero state fondate prima della Lazio. Ecco come se l'è cavata.
