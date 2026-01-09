Lazio, una squalifica a sorpresa dopo la Fiorentina. Di chi si tratta
09.01.2026 16:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel referto del Giudice Sportivo, pubblicato al termine della diciannovesima giornata di Serie A, spunta una squalifica in più per la Lazio dopo la gara contro la Fiorentina. Oltre a Zaccagni, infatti, contro il Verona mancherà anche il dirigente Alberto Bianchi, espulso per proteste dall'arbitro Sozza. Di seguito la spiegazione presente nel comunicato.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCHI Alberto (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.
Andrea Castellano
