Roma, Gasperini: "Angeliño? Serve riservatezza. È un problema di salute"
09.01.2026 16:15 di Christian Gugliotta
Alla vigilia del match di campionato tra Roma e Sassuolo, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti.
Interrogato su Angeliño, la cui ultima presenza risale allo scorso 28 settembre, l'allenatore ha preferito mantenere il riserbo sulle sue condizioni, lasciando, però, trapelare come possa trattarsi di un problema di salute di una certa serietà. Queste le sue parole:
"Su questo argomento è una questione medica, sulla quale devo mantenere la massima riservatezza, perché riguarda la salute. È proprio un problema di salute. Ci auguriamo tutti che possa sistemare tutto, stare bene e tornare a giocare".
