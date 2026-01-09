Lazio, confermata la squalifica per Zaccagni: la decisione del Giudice Sportivo
Zaccagni squalificato. Il capitano della Lazio è stato ammonito contro la Fiorentina: era diffidato, salterà la prossima gara contro il Verona al Bentegodi. A confermarlo è stato il Giudice Sportivo, che per l'esterno ha comminato anche una multa di 1.500 euro. Di seguito la spiegazione nella nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
ZACCAGNI Mattia (Lazio): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).
Terza ammonizione invece per Pellegrini e Cancellieri.