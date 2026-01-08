Lazio, Guendouzi saluta: "Per sempre un Laziale..." - FT
Ha giocato l'ultima gara davanti al suo pubblico e ora Mateo Guendouzi è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Fenerbahce.
Prima di iniziare, però, il francese ha voluto salutare ancora una volta i tifosi della Lazio con un emozionante post social: "Indossare questa maglia è stata una vera responsabilità e un grande onore. Più di due anni, oltre 111 partite, dando sempre il cuore in campo, senza mai tradire questi colori.
La fortuna di giocare con compagni di grandissima qualità e di vivere emozioni uniche resterà per sempre con me.
Grazie ai dirigenti e a tutti gli allenatori che ho avuto per la fiducia e il lavoro quotidiano.
Grazie ai tifosi della Lazio per l’affetto dal primo giorno, nei momenti belli come in quelli più difficili.
Per sempre un Laziale… Forza Lazio. GUENDO".
