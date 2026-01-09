Lazio, le visite mediche di Taylor: l'arrivo in clinica - VIDEO&FOTO
09.01.2026 07:28 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
AGGIORNAMENTO ORE 7:25 - Taylor è arrivato proprio in questi minuti a Villa Mafalda, inizierà ora le visite mediche.
Kenneth Taylor è sbarcato nella serata di ieri nella Capitale, si è trasferito dall'Ajax a titolo definitivo per 18 milioni di euro. Il centrocampista nella mattinata di oggi sosterrà le visite mediche di rito, poi andrà a Formello per apporre la firma del contratto che lo legherà ufficialmente ai colori biancocelesti e che segnerà l'inizio della sua avventura con l'aquila sul petto.