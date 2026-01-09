FORMELLO - Lazio, Sarri sfida il Verona: tornano Noslin e Marusic, Taylor...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È già antivigilia. Preparazione lampo per la Lazio. Il Verona è dietro l'angolo, Sarri ha poco tempo per lavorare con la squadra. Rispetto al turno infrasettimanale contro la Fiorentina, il tecnico ritrova Marusic e Noslin ma perde Basic (niente lesioni) e Zaccagni (squalificato). In più però avrà Ratkov, primo acquisto di gennaio.

Il centravanti serbo sarà una delle due soluzioni a gara in corso insieme a Pedro. Dal primo minuto al centro dell'attacco tornerà Noslin, con Cancellieri a sinistra e Isaksen a destra. A centrocampo possibile copia-incolla da Udine: Vecino, Cataldi e Belahyane. Taylor è in dubbio: il suo acquisto non è ancora ufficiale, se arriverà in tempo il transfer partirà con la squadra. Per questo l'unica scelta in panchina potrebbe essere Rovella.

In difesa è atteso un solo cambio, con il ritorno di Marusic a destra. Di fronte a Provedel ci saranno ancora Gila e Romagnoli al centro e Pellegrini a sinistra. Scongiurato l'infortunio per Lazzari, domenica all'Olimpico è uscito solo per crampi. Salvo sorprese sarà convocato. È out invece Patric per una lesione al polpaccio. Sabato mattina la rifinitura per sciogliere tutti i dubbi.