Napoli, il diesse Manna attacca: "Il Var sta penalizzando gli arbitri"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio CRC, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si è soffermato sulle polemiche arbitrali dopo l'ultima giornata di Serie A, soprattutto in riferimento agli episodi dell'ultima gara contro il Verona. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, anche la Lazio si è lamentata per alcune decisioni piuttosto dubbie. Di seguito le sue parole.

"Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR. Abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l'andamento della partita non è ammissibile. Faccio riferimento a quanto successo a noi mercoledì, ma anche a quanto succede in altri campi e per altre squadre".

"Cosa chiedo all'AIA? Penso che in questo momento anche noi addetti ai lavori dovremmo fare un ragionamento su quello che sta succedendo e su come poter migliorare questa situazione. Oggi sicuramente viviamo un periodo non positivo".