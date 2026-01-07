Lazio, Sarri non ha dato il via libera per Ratkov! Cosa succede
07.01.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - È in arrivo Petar Ratkov. Il centravanti classe 2003 del Salisburgo si unirà alla Lazio per circa 14 milioni di euro e sostituirà il Taty Castellanos in attacco, partito in direzione West Ham.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'accordo tra il club austriaco e il diesse Fabiani non ha trovato il via libera di Sarri. Il tecnico infatti aveva chiesto l'affondo su Raspadori dell'Atletico Madrid, nel mirino anche della Roma e partito per la Supercoppa spagnola con i colchoneros.
Come scrive lo stesso quotidiano, Sarri aveva già scartato anche l'ipotesi Lucca del Napoli e tutti gli altri 'centravanti boa' nel corso della sua carriera (come Mchelidze e Muriqi). Adesso in attacco lavorerà con Ratkov.
