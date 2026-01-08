FORMELLO - Lazio, Sarri in ansia per Lazzari e Basic. Poi due rientri e...
FORMELLO - Pochi giorni separano la Fiorentina dal Verona. La Lazio tornerà subito in campo, sabato sarà già tempo di rifinitura. Poi si volerà al Bentegodi, dove Sarri recupererà Marusic e Noslin, che hanno scontato entrambi la loro squalifica.
Molto probabilmente, invece, perderà Lazzari e Basic, entrambi fermati da un problema muscolare all'Olimpico. Saranno da valutare le loro condizioni per domenica, dove potrebbe esserci il nuovo acquisto Ratkov che domani (giovedì) mattina farà le visite mediche. Mancheranno ancora Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d'Africa.
Dopo Castellanos, si concretizzerà anche la cessione di Guendouzi: passerà al Fenerbahce, ha giocato la sua ultima partita contro la Fiorentina. È in arrivo Taylor dall'Ajax, ufficializzato da Lotito. Si farà di tutto per portarlo a Verona.