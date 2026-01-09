RIVIVI DIRETTA - Buon compleanno Lazio! La festa dei tifosi tra cori e fuochi d'artificio - FT&VD
AGGIORNAMENTO ORE 00:00 - È scoccata la mezzanotte, buon compleanno Lazio! La festa dei tifosi tra bandiere, cori e fuochi d'artificio.
AGGIORNAMENTO ORE 23:56 - Circa tremila tifosi a Piazza della Libertà. Bandiere che sventolano e cori per festeggiare il 126° anno della Lazio. Il clima è caldissimo e bellissimo.
AGGIORNAMENTO ORE 23:33 - La piazza si sta man mano riempendo, tanti i tifosi che in questi minuti si sono ritrovati in attesa della mezzanotte. È partito il countdown con cori bandiere e fumogeni.
Come ogni anno, anche quest’anno i tifosi biancocelesti si sono dati appuntamento a Piazza della Libertà per festeggiare il 126° compleanno della Lazio. I sostenitori si stanno radunando in questi minuti nel luogo simbolo in attesa della mezzanotte, per poi dare spazio ai festeggiamenti.