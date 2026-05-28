Lazio, spunta un'amichevole contro una formazione araba: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - A passi lenti, la Lazio inizia a programmare la stagione che verrà. La scelta per la guida tecnica è stata fatta: sarà Gennaro Gattuso a sostituire Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Il vero e proprio insediamento è programmato pe rla prossima settimana, ma intanto si inizia a studiare il programma per il ritiro estivo.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è una novità per quanto riguarda le amichevoli estive: ci sarebbe infatti l'ipotesi di un'amichevole contro una formazione araba da giocare a Rieti. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, ma nelle prossime settimane verranno svelate ulteriori informazioni sul programma della Lazio per preparare una stagione che inizierà prima del solito: a cavallo di Ferragosto ci sarà il primo impegno ufficiale contro il Mantova, in Coppa Italia.