Lazio, Isaksen più di Cancellieri per Gattuso. E sul mancato ingresso col Pisa...
28.05.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Gattuso sta per diventare ufficialmente il nuovo tecnico della Lazio e prima di conoscere personalmente i calciatori si sta facendo già delle idee su quanto visto nella stagione appena conclusa. L'ex ct apprezza molto Isaksen, considerato più affidabile di Cancellieri, anche se il mercato potrebbe incidere sulle scelte future.
Il danese ha chiuso la stagione con un problema all'inguine: sarebbe questo il motivo per cui, scrive il Messaggero, non sarebbe entrato contro il Pisa nonostante fosse stato richiamato da Sarri. Nessun problema con l'ex tecnico, dunque, anche se il quotidiano sottolinea una certa "felicità" dell'attaccante alla notizia del cambio in panchina.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.