Sarri riparte dall'Atalanta: ecco come potrebbe giocare la sua Dea
RASSEGNA STAMPA - Tempo di cambiamenti in casa Atalanta, pronta a ripartire da Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio guiderà i bergamaschi nella prossima stagione con l’obiettivo di tornare in Europa e inseguire anche il sogno Conference League. Ieri il club biancoceleste ha ufficializzato la separazione consensuale con l’allenatore e il suo staff, chiudendo definitivamente un rapporto ormai logoro dopo mesi di tensioni con Lotito.
Come scrive il Corriere dello Sport, Sarri firmerà con l’Atalanta un contratto fino al 2029 da circa 3 milioni netti a stagione, ma prima il club dovrà definire anche il nuovo assetto dirigenziale. Dopo l’addio a Tony D’Amico, è in arrivo Cristiano Giuntoli, mentre verrà risolto anche il contratto di Raffaele Palladino.
Con Sarri inizierà una vera rivoluzione tattica: dopo dieci anni di 3-4-2-1, l’Atalanta dovrebbe passare alla difesa a quattro, probabilmente col 4-3-3. La rosa sarà adattata al nuovo sistema: Ederson è vicino all’addio, Samardzic può rilanciarsi, mentre servirà trovare un regista adatto al centrocampo. In attacco resta da sciogliere il nodo Scamacca, ma le valutazioni sul mercato verranno fatte nelle prossime settimane.