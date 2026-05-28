Lazio, svolta offensiva con Gattuso: servono i gol di un nuovo centravanti

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RASSEGNA STAMPA - Difesa spesso solida e attacco quasi sempre inefficace. Sono stati questi i tratti distintivi della Lazio nell'annata appena conclusa. La compattezza difensiva ritrovata con Sarri, ha lasciato spazio alle grandi difficoltà di un reparto offensivo incapace di trovare il gol con regolarità, che ha chiuso il campionato con appena 41 reti segnate in 38 gare.

Una Lazio più spregiudicata. Come riporta Il Messaggero, è questo il desiderio di Gattuso, prossimo a sedersi sulla panchina biancoceleste. Rivedendo le gare delle ultime due stagioni, Ringhio si è chiesto dove sia andata a finire quella sfrontatezza offensiva vista con Baroni, chiedendone conto a Fabiani nell'incontro andato in scena a Forte dei Marmi. Oltre a un gioco più propositivo, per tornare a far gol c'è bisogno di un centravanti che la butti dentro, proprio ciò che è mancato nell'ultimo anno.

Una volta sbarcato a Formello, Gattuso sarà chiamato a valutare le punte presenti in rosa, che nell'ultima stagione hanno totalizzato la miseria di 9 gol. Tolto Maldini, che senza il riscatto tornerà all'Atalanta, il nuovo tecnico è chiamato a rilanciare Ratkov, per il quale la società ha investito 13 milioni a gennaio. Riscattato dalla Salernitana, Dia sarà visionato insieme a Noslin, che può diventare anche oggetto di mercato. Ciò che è certo, però, è che a questa Lazio servirà un nuovo attaccante, un giocatore da doppia cifra porti quei gol che sono tanto mancati.