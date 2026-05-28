Lazio, nodo portieri da sciogliere: futuro in bilico per Provedel e Mandas

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RASSEGNA STAMPA - In vista della prossima stagione, un alone di incertezza aleggia intorno alla porta biancoceleste. Reduce da un'operazione alla spalla, Ivan Provedel è in ripresa e pronto a tornare in campo, ma il suo futuro resta incerto. In scadenza nel 2027, il portiere è monitorato da Inter, Bologna e Fiorentina, mentre la sua permanenza alla Lazio rischia di essere legata al destin di Christos Mandas.

Dopo sei mesi di prestito, il Bournemouth sta riflettendo sulla possibilità di acquistare il greco, il cui obbligo di riscatto è sfumato senza la qualificazione in Champions League. A Formello chiedono 18 milioni di euro, ma nei prossimi giorni sarà chiaro se la società sarà disposta ad abbassare il tiro per provare a chiudere una cessione. Per il momento, però, Mandas è destinato a mettersi al servizio di Gattuso durante il ritiro, raggiungendo Provedel e Motta.

Secondo il Corriere dello Sport, l'idea del club è quella sarebbe quella di tenere solo uno tra Mandas e Provedel, lasciando Motta a maturare come secondo. In bilico, poi, c'è anche il futuro di Furlanetto, il quarto utilizzato nelle ultime due uscite di campionato da Sarri. La Lazio è chiamata a fare dei tagli e nelle prossime settimane verrà deciso quale portiere sarà sacrificato.