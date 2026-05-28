Ex Lazio | Kamada in festa: il Crystal Palace vince la Conference League

28.05.2026 12:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio | Kamada in festa: il Crystal Palace vince la Conference League
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Il Crystal Palace di Daichi kamada vince la Conference League, il primo trofeo europeo della sua storia. L'ex centrocampista della Lazio ha trovato la sua dimensione in Premier, gioca titolare con gli Eagles e lo ha fatto anche nella gara più importante della stagione. Il prossimo anno sarà Europa League, ma intanto si gode il momento, bacia la Coppa e festeggia il terzo trofeo vinto in due anni dal Crystal Palace. Di seguito il post social.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.