Ex Lazio | Kamada in festa: il Crystal Palace vince la Conference League
28.05.2026 12:00 di Simone Locusta
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Il Crystal Palace di Daichi kamada vince la Conference League, il primo trofeo europeo della sua storia. L'ex centrocampista della Lazio ha trovato la sua dimensione in Premier, gioca titolare con gli Eagles e lo ha fatto anche nella gara più importante della stagione. Il prossimo anno sarà Europa League, ma intanto si gode il momento, bacia la Coppa e festeggia il terzo trofeo vinto in due anni dal Crystal Palace. Di seguito il post social.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.