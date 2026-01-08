Lazio, la rabbia di Mimun verso gli arbitri: "Stanno uccidendo il calcio"
08.01.2026 17:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La gestione di Sozza in Lazio - Fiorentina, all'indomani del match, è un tema caldissimo soprattutto in casa biancoceleste. Il fischietto ha preso delle decisioni che fanno molto discutere e che in qualche modo hanno anche penalizzato la squadra di Sarri.
Via social, con indignazione, Clemente Mimun ha commentato così quanto accaduto all'Olimpico: "Tra arbitraggi imbarazzanti alla Lazio (e non solo) e var che non funziona stanno uccidendo il calcio Poi si lamentano se il tennis sta diventando piu' popolare...".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.