Lazio, la rabbia di Mimun verso gli arbitri: "Stanno uccidendo il calcio"

08.01.2026 17:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
La gestione di Sozza in Lazio - Fiorentina, all'indomani del match, è un tema caldissimo soprattutto in casa biancoceleste. Il fischietto ha preso delle decisioni che fanno molto discutere e che in qualche modo hanno anche penalizzato la squadra di Sarri.

Via social, con indignazione, Clemente Mimun ha commentato così quanto accaduto all'Olimpico: "Tra arbitraggi imbarazzanti alla Lazio (e non solo) e var che non funziona stanno uccidendo il calcio Poi si lamentano se il tennis sta diventando piu' popolare...".

