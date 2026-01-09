Lazio, Sarri: il mercato deciderà il suo futuro. I dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gennaio è ancora lunghissimo e sarà proprio da quello che la società farà sul mercato in questo primo scampolo di 2026 che dipenderà il futuro di mister Sarri alla Lazio.

L’allenatore, nel post gara contro la Fiorentina, è stato chiaro: rimarrà ma a fine stagione ci saranno delle valutazioni da fare. Valutazioni che dipenderanno ovviamente da come Lotito e Fabiani si muoveranno in questa sessione.

Come riporta l’edizione de Il Messaggero l’affare Ratkov non è certo piaciuto al tecnico, “Non lo conosco, non seguo il campionato austriaco”, che voleva il suo pupillo Raspadori o Giovane del Verona come alternativa, e dall'altro lato, Lotito e Fabiani non hanno apprezzato particolarmente le parole del tecnico sul giovane serbo. Certo c’è da dire che il secondo colpo messo a segno, quello di Taylor, fa sorridere il mister che aveva dato il suo benestare per il giocatore.

Adesso bisognerà capire, quindi, come proseguirà il mercato della Lazio con la società biancoceleste a caccia di un altro colpo a centrocampo dove sono aperte le piste che portano a Fabbian e a Toth.

Insomma la data da cerchiare in rosso è il 2 febbraio. A mercato concluso Sarri farà le sue valutazioni, alla fine giugno non è così lontano.

