Lazio, Ratkov e Taylor subito a disposizione: partiranno per Verona
RASSEGNA STAMPA - Sono arrivati da pochissimo tempo nella Capitale, ma sono già pronti per mettersi a servizio della squadra. Ratkov e Taylor hanno vissuto due giorni intensi tra arrivo e visite mediche, hanno avuto modo di vedere Formello e pian piano conosceranno anche i nuovi compagni. Nel frattempo però, c’è una partita da preparare. Domenica alle 18 la Lazio scenderà in campo al Bentegodi, dopo il pari con la Fiorentina è a caccia del riscatto ma soprattutto di punti per poter smuovere la classifica.
Come riporta Il Corriere dello Sport, alla seduta pomeridiana odierna prenderanno parte anche i due nuovi acquisti. Avranno un primo contatto col gruppo e con Sarri. Entrambi, prosegue il quotidiano, seguiranno la squadra per la trasferta a Verona.
