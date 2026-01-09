Fenerbahce, il ds Özek: "Guendouzi è un vero guerriero, ha una mentalità..."
"Siamo molto felici di firmare un contratto con un giocatore di qualità Matteo a gennaio e soprattutto all'inizio di questo periodo di trasferimenti", sono le prime parole del direttore sportivo del Fenerbahce, Devin Özek, al momento della presentazione di Guedouzi come nuovo giocatore.
Il direttore, proseguendo, ha aggiunto: "È un vero guerriero, un giocatore che dà tutto al club, alla squadra e ai tifosi in campo. Ha una mentalità di alto livello. Si è dimostrato in quattro campionati di alto livello e nella squadra nazionale francese. Siamo sicuri che ci aggiungerà molto nei prossimi anni. Benvenuto Matteo".
