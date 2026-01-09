Lazio, l'emergenza prosegue: si ferma Basic, le sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - L’emergenza in casa Lazio continua. Tra infortuni e squalificati Sarri dovrà, per l’ennesima volta, rivedere la sua formazione da schierare a Verona. Ci saranno Marusic e Noslin che hanno scontato la squalifica, ma per due che tornano ce n’è un altro che si ferma. Questa volta si tratta di Zaccagni, il cartellino giallo contro la Fiorentina gli è costato caro. Anche il capitano dovrà fermarsi un turno per volere del giudice sportivo.
In infermeria c’è Patric, alle prese con una lesione al polpaccio, e si è aggiunto Basic. Il croato si è fermato durante il match all’Olimpico con la Viola per un problema muscolare. Scongiurato lo stiramento ma, si legge sul Corriere dello Sport, si tratta di un’infiammazione all'adduttore e non giocherà al Bentegodi. La preparazione proseguirà nel pomeriggio di oggi, alle 15 nuova seduta a cui parteciperanno per la prima volta Ratkov e Taylor. Entrambi si accomoderanno in panchina a Verona. Poi domani, la rifinitura alle 11.
