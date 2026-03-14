Serie A, la Juve passa di misura sull’Udinese. Spalletti perde Thuram
14.03.2026 22:40 di Mauro Rossi
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Non stecca la Juventus a Udine. La squadra di Spalletti porta a casa i tre punti e mette così pressione a Como e Roma che saranno impegnate l’una contro l’altra domenica, ma soprattutto stacca di altri due punti l’Atalanta. Basta una rete al 37’ di Boga ai bianconeri per conquistare la vittoria, con Conceicao che si è visto annullare il raddoppio al 70’ per il fuorigioco di Koopmeiners. Nota stonata per Spalletti lo stop di Thuram: problema alla caviglia a inizio secondo tempo per il francese, che sarà valutato nelle prossime ore.