Serie A | Inter, occhio al sorpasso: solo 1-1 con la Dea. E il Milan...

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I fantasmi del passato bussano alla porta di Appiano Gentile. Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta, una gara all'insegna dell'equilibrio ma che porta via con sé non poche polemiche.

I nerazzurri sono furibondi per la scelta di Manganiello di confermare la rete di Krstovic: secondo i padroni di casa, il gol è viziato da un fallo su Dumfries. L'arbitro, però, non è dello stesso avviso. Il Var non ha richiamato il direttore di gara all'On Field Review, così come non l'ha fatto pochi minuti dopo quando Frattesi ha subito un colpo in area di rigore, il quale è stato giudicato troppo lieve per essere sanzionato.

Un punto a testa che lascia una grande opportunità al Milan che domani sfiderà la Lazio all'Olimpico, ma gli uomini di Sarri potranno contare su uno stadio gremito e su delle motivazioni che vanno oltre la classifica e che si concentrano sull'amor proprio e per il popolo.

In caso di vittoria, il Milan accorcierebbe i cugini a -5. Dopo la vittoria nel derby, i rossoneri sognano ancor di più il sorpasso, come qualche anno fa.