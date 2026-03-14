Prosinecki ricorda Mihajlovic: "Era sempre positivo. La malattia..."

14.03.2026 19:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Prosinecki ricorda Mihajlovic: "Era sempre positivo. La malattia..."
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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, l'ex calciatore e ora allenatore della Nazionale del Kirghizistan Robert Prosinecki ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso ormai più di tre anni fa. Di seguito le sue parole:

"Mihajlovic era molto affettuoso con amici e famiglia. Ho giocato con lui in nazionale e un anno alla Stella Rossa, con cui abbiamo vinto la Champions League. Ha segnato bellissimi gol su punizione in Italia con l’Inter, poi è diventato allenatore... Era una persona positiva e pensava sempre che la malattia non fosse nulla. Sono già tre anni. Era davvero un bravo ragazzo".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.