Prosinecki ricorda Mihajlovic: "Era sempre positivo. La malattia..."
14.03.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, l'ex calciatore e ora allenatore della Nazionale del Kirghizistan Robert Prosinecki ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso ormai più di tre anni fa. Di seguito le sue parole:
"Mihajlovic era molto affettuoso con amici e famiglia. Ho giocato con lui in nazionale e un anno alla Stella Rossa, con cui abbiamo vinto la Champions League. Ha segnato bellissimi gol su punizione in Italia con l’Inter, poi è diventato allenatore... Era una persona positiva e pensava sempre che la malattia non fosse nulla. Sono già tre anni. Era davvero un bravo ragazzo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.