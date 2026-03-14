Lazio, Sarri lancia l'allarme: "Ci sono tanti giocatori in scadenza..."

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Nella conferenza stampa pre partita di Lazio - Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato le parole del diesse Fabiani e si è espresso sul futuro della squadra. In rosa, infatti, ci sono diversi giocatori con il contratto in scadenza che andrebbero rinnovati. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Fabiani ha detto tutti dati di fatto, cioè io ho un contratto lungo. La situazione è questa, poi se la società non è contenta o se non lo sarò io, allora ne parleremo, ma oggi non c'è discussione. Si prospetta nuovamente un "anno zero", ci sono tanti calciatori in scadenza, se non saranno rinnovati a breve immagino che troveranno accordi con altre squadre. Vediamo come la società vuole ripartire. Io sono alla Lazio, per tanti versi ci sto anche benissimo. Il contratto è quello".