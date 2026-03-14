Lazio, Sarri diviso tra Patric e Taylor: "Stiamo provando..."
14.03.2026 20:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
"In questi giorni stiamo provando Patric e Taylor, poi vedremo quando andremo a definire la mossa". Si è espresso così Maurizio Sarri in merito al giocatore che prenderà il posto di Danilo Cataldi in cabina di regia. Il tecnico biancoceleste, nella conferenza stampa di presentazione della partita tra Lazio e Milan, ha spiegato che nelle prossime ore prenderà una scelta sulla titolarità di uno tra Patric e Taylor.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.