Lazio, Sarri e il paragone con Allegri: "Qualcosa gli invidio..."
14.03.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La partita tra Lazio e Milan sarà anche la partita tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, due stili di gioco differenti e due modi di leggere il calcio tatticamente opposti. Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro i rossoneri, il tecnico biancoceleste ha detto la sua sul parallelismo con l'allenatore livornese.
"Allegri è l'allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, si possono permettere giocatori importanti. Qualcosa gli invidio, ma fa parte del gioco. Cosa lui invidia a me? Chiediglielo".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.