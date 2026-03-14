Sassuolo, Grosso torna sulla Lazio: "È stata una partita in cui ci siamo..."

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In conferenza stampa, in vista della sfida contro il Bologna, Grosso è tornato a parlare anche della sfida con la Lazio. Queste le considerazioni del tecnico neroverde: "Quella con la Lazio è stata una partita in cui ci siamo portati a casa delle cose positive e altre negative. Abbiamo fatto cose diverse se ripenso alla gara d'andata. Sin qui abbiamo fatto un percorso molto molto importante, abbiamo esaltato le nostre caratteristiche e nascosto i difetti di una squadra che arriva sotto".

"Possiamo essere migliori nelle partenze, abbiamo tenuto il gioco per diversi tratti della gara ma senza essere pungenti. Sappiamo esserlo quando ripartiamo ed è più complicato quando facciamo gioco, perché devi saper riconoscere gli spazi da attaccare, ci sono tante cose da migliorare. Delusione perché era una bella opportunità, potevamo andare a raccogliere perché a pochi minuti dalla fine abbiamo avuto un'azione per portare a casa l'intera posta. Ci sono tanti spunti per preparare una sfida difficile contro una squadra che si sta giocando i quarti di finale di Europa League e che ci darà del filo da torcere".

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