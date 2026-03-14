Lazio, Sarri sfida il Milan: "Ha grandi qualità, sarà difficilissima e..."
14.03.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la gara contro il Milan parlando delle qualità della squadra di Allegri, che all'ultima giornata ha vinto il derby contro l'Inter rilanciandosi per lo Scudetto. Di seguito le sue parole sui rossoneri: "Il Milan ha caratteristiche ben definite, ti colpisce anche quando non sembra in controllo della gara. Grandi qualità tecniche e fisiche, una partita in cui non dobbiamo concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Però poi non dobbiamo portarli in area, tatticamente è difficilissima".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.