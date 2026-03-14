WOMEN | Lazio, Monnecchi: “Che liberazione il primo gol! Meritiamo questa classifica”

Il primo gol di Margherita Monnecchi con la maglia biancoceleste è pesantissimo e vale tre punti per la Lazio Women. La sua rete nel secondo tempo ha permesso infatti alla squadra di Grassadonia di battere in trasferta il Napoli e, dopo la rete, la match winner di giornata si è presentata ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Sicuramente segnare è stato un momento di liberazione, per quanto uno giochi per aiutare la squadra quando arriva la gioia del gol è un momento speciale, particolarmente bello per tutti. E lo è stato anche per me, avendo una persona speciale a cui dedicare la rete".

"Durante? Il rapporto con lei è bello, di amicizia. Riusciamo a parlare tanto di tutto e si vede anche in campo: quando uno sta bene riesce a fare le cose bene. Ma questi tre punti sono di tutta la squadra, né miei né di Durante ma di tutte. Delle undici che hanno giocato dall’inizio, di chi è subentrato, di chi purtroppo oggi non è entrato ma dà l’anima ogni giorno in allenamento. Sono tre punti della Lazio Women".

"Non ho ancora ringraziato Oliviero per l’assist. In Nazionale le persone che scelgono sanno cosa fare, se mai dovesse arrivare una chiamata nella Nazionale maggiore sarò sempre pronta. Sicuramente rientrare dalla sosta è sempre complicato, si perde l’abitudine dell’allenamento e dei meccanismi del mister e della squadra. Diventa sempre un punto di domanda la gara di rientro. Ma noi oggi abbiamo fatto una gara vera, da squadra compatta e che ha voglia, che non ha paura di avere momenti di difficoltà. Sappiamo come reagire e stare in campo, abbiamo dimostrato di meritare di stare dove siamo. Quest’anno non ci sono partite facili, è un campionato molto combattuto. Dobbiamo pensare gara dopo gara per fare il nostro meglio ogni weekend”.