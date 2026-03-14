Lazio, Sarri sui calci piazzati: "Vi spiego perché soffriamo..."
14.03.2026 22:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio ha un problema sui calci piazzati? Sarri non lo ha nascosto nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Milan. Il tecnico biancoceleste, però, ha anche spiegato una delle cause di questo limite che la sua squadra deve fronteggiare.
"I piazzati ora sono un problema per limiti strutturali. Poi dovendo cambiare formazione devo cambiare anche la posizione dei calciatori sui piazzati, tutto ciò non agevola il risultato".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.