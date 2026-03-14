Lazio, Sarri esalta Modric: "Mostro di umiltà!"
Tanti i temi toccati da mister Sarri alla vigilia della sfida tra Lazio e Milan e, tra questi, il tecnico ha parlato anche dell'importanza di un giocatore come Modric.
"Modric è un mostro d'umiltà, uno che alla sua età si rimette in gioco completamente e lo fa con un'applicazione fortissima. Mi sembra uno che dà sempre tutto pure a livello difensivo, è uno dei più grandi di questo periodo".
"Avere un Modric giovane è un sogno per tutti. La gestione del finale di carriera di solito è difficilissimo, quando vai a prendere uno così o sei sicuro dell'aspetto mentale o può essere un rischio".
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