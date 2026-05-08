Ochoa ricorda la Serie A: "Ci sono grandi squadre come la Lazio..."
08.05.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Intervistaot da Tudn Mexico, l'ex portiere della Salernitana Guillermo Ochoa ha parlato della sua esperienza in Italia e in Serie A, citando anche la Lazio tra le squadre affrontate. Di seguito le sue parole: "A Salerno ho vissuto una delle esperienze migliori della mia vita. Mi ha incantato vivere in Italia e vedere la passione della gente per il calcio, per loro è una religione. Io sono cresciuto guardando la Serie A, il fine settimana è complicato perché giochi contro squadre di valore come la Lazio, la Roma, il Napoli, la Juventus, l’Inter e la Fiorentina".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.