Serie B, la Reggiana perde Motta e retrocede in C: il verdetto
08.05.2026 22:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Reggiana crolla e finisce in Serie C. La vittoria contro la Sampdoria all'ultima giornata della squadra di Bisoli non è bastata a evitare la retrocessione dalla B. Solo a gennaio, la società granata aveva ceduto alla Lazio Edoardo Motta, il suo portiere titolare. L'anno prossimo giocheranno nella terza serie del calcio italiano.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.