Lazio, Orsi: "Ora c'è entusiasmo! La Coppa Italia cambierebbe la stagione"
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, soffermandosi sulla stagione e sul percorso delle due squadre. Di seguito le sue parole.
"La Lazio ci arriva anche bene. Per arrivare in finale di Coppa Italia ha dovuto battere Milan, Bologna e Atalanta. Ci arriva con grande entusiasmo. Poi ha anche un po' cambiato modo di giocare: non solo fraseggio, ma anche la capacità di aspettare l'avversario. Ha vinto 2-0 con il Napoli, può mettere in difficoltà l'Inter, che pure parte favorita. L'Inter ha un livello da grande europea, ma in una finale, in partita secca, può succedere di tutto. L'Inter è ad un passo dal Double. La Lazio con una vittoria in Coppa Italia, l'accesso all'Europa ed alla Supercoppa, non dico che trasformerebbe la stagione, ma avrebbe sicuramente un grande peso".