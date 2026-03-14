Lazio, Sarri chiarisce il ruolo di Maldini: "Con me può giocare solo così"
14.03.2026 20:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sarri ha ben chiaro il ruolo di Daniel Maldini. Nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Milan, il tecnico della Lazio ha ribadito ancora una volta dove vede meglio l'ex Atalanta nel tridente d'attacco. Di seguoto le sue parole in merito: "Se può giocare anche a sinistra? Maldini ha certe caratteristiche, con me l'esterno non lo può fare. Poi è chiaro che a 15 minuti dalla fine può anche farlo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.