Quagliarella verso Lazio - Milan: "Il campionato si può riaprire! Ecco perché"
14.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dagli studi di Sky Sport, l'ex attaccante Fabio Quagliarella ha commentato il pareggio tra Inter e Atalanta. Dopo il derby vinto, il Milan ha una grande chance per avvicinarsi ancora di più al primo posto in classifica. I rossoneri ora affronteranno la Lazio di Sarri all'Olimpico. Di seguito le sue parole: "Se il Milan dovesse vincere con la Lazio a 9 partite dalla fine con soli 5 punti di vantaggio potrebbe essere tutto riaperto. L'Inter? La reazione c'è stata dopo il Milan, ma è mancato quel secondo gol in grado di fargli giocare serenamente gli ultimi minuti e se lasci una partita aperta contro l'Atalanta rischi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.