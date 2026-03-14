Lazio, Sarri sul momento di Zaccagni: "Se dobbiamo essere sinceri..."
14.03.2026 17:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tra i giocatori che in questa stagione stanno deludendo le aspettative in casa Lazio c'è anche il capitano Mattia Zaccagni. L'esterno biancoceleste è stato argomento di discussione anche nella conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia della partita contro il Milan, con il tecnico che ha parlato del suo momento.
"Ha fatto una stagione complicata, iniziata con un'operazione e proseguita con problematiche. Se dobbiamo essere onesti nelle ultime partite è cresciuto, spero in un buon finale di stagione, se lo merita per come ha reagito".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.