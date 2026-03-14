Lazio, Zavaglia sicuro: "Lotito non ha fatto il bene del calcio"
14.03.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Al Podcast Caffè Scorretto è intervenuto lo storico agente Fifa Franco Zavaglia, che ha attacco duramente l'operato degli ultimi anni del presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue parole: “La decadenza del calcio è cominciata forse da quando c’erano in via Allegri personaggi come Tavecchio e Lotito, che avevano la stanza vicina. Lo sanno tutti ma evitano il discorso. Non mi sembra che Lotito abbia fatto il bene del calcio. La federazione era gestita da loro. Ricordo situazione in cui Lotito si è messo di traverso di fronte ad alcune riforme che invece avrebbero fatto il bene del calcio. Sono tutte lotte personali per soldi”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.