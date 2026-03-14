WOMEN | Lazio, la vittoria sul Napoli avvicina l’Europa: la classifica

14.03.2026 17:08 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio, la vittoria sul Napoli avvicina l’Europa: la classifica

Sorride alla Lazio la sedicesima giornata di Serie A, le biancocelesti hanno battuto il Napoli in trasferta con un gol di Monnecchi. Tre punti pesanti per la classifica che consentono alla squadra di Grassadonia di portarsi a -1 dalla Juventus - che affronterà domani il Milan - e dunque, dalla zona Europa che garantirà l'accesso alla prossima Champions League alle prime tre della graduatoria.

LA CLASSIFICA

Roma 36

Inter 30

Juventus Women 28

Lazio Women 27

Napoli Women 25

Fiorentina 24

Como Women 23

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