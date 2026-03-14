WOMEN | Lazio, la vittoria sul Napoli avvicina l’Europa: la classifica
14.03.2026 17:08 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Sorride alla Lazio la sedicesima giornata di Serie A, le biancocelesti hanno battuto il Napoli in trasferta con un gol di Monnecchi. Tre punti pesanti per la classifica che consentono alla squadra di Grassadonia di portarsi a -1 dalla Juventus - che affronterà domani il Milan - e dunque, dalla zona Europa che garantirà l'accesso alla prossima Champions League alle prime tre della graduatoria.
LA CLASSIFICA
Roma 36
Inter 30
Juventus Women 28
Lazio Women 27
Napoli Women 25
Fiorentina 24
Como Women 23
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