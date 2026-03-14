Serie A, il Napoli ribalta il Lecce. Malore Banda: le sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti col brivido per il Napoli. Lo spavento, però, è tutto per Banda. Il calciatore del Lecce si è infatti accasciato a terra dopo un colpo all’addome intorno al 90’. Conte, tra i primi ad accorgersi dell’accaduto, ha chiamato a gran voce i soccorsi ma l’esterno, fortunatamente, si è ripreso dopo pochi secondi, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il Maradona. Stando ai primi aggiornamenti il calciatore, al triplice fischio ancora all’interno dello stadio e non in ospedale, starebbe bene.

Sul campo, invece, il Napoli rischia tra le mura amiche contro un Lecce che parte subito forte e passa addirittura in vantaggio dopo appena tre minuti con la rete di Siebert sugli sviluppi di un corner. La squadra di Conte accusa il colpo e fatica nel primo tempo a riprendere i salentini, poi il tecnico dei partenopei cambia marcia inserendo de Bruyne e McTominay. Cinquanta secondi dopo l’inizio del secondo tempo, il pareggio di Hojlund rimette in corsia il Napoli che poi a metà frazione ribalta il match con Politano. Tre punti importanti per consolidare il terzo posto, con la vetta occupata dall’Inter che dista ora nove punti. Il Lecce resta a 27 punti, con appena tre lunghezze di vantaggio sulla Cremonese diciottesima e due sulla Fiorentina.