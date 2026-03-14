WOMEN | Grassadonia: “Questa Lazio una squadra fantastica. Ora il sogno continua”

È felice come poche volte prima Gianluca Grassadonia al termine della gara vinta dalla Lazio Women in casa del Napoli. Il tecnico biancoceleste, enstusiata della prestazione della sua squadra, commenta così il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Ho finito le parole per elogiare la mia squadra, le mie ragazze. Sono fantastiche. L’abbiamo preparata giocando sui principi, abbiamo cambiato modo di stare in campo con una squadra un po’ asimmetrica che ha capito che partita doveva fare. Non ci sono aggettivi. Adesso si va avanti, il sogno continua: siamo lì, abbiamo battuto una grande squadra che era sopra di noi in un punto in uno scontro diretto e sono contento. Soprattutto per loro, perché se lo meritano”.

“Sapevamo che fosse una gara decisiva, ne conoscevamo l’importanza. Ma la squadra è cresciuta tanto da un punto di vista mentale, fisico, tecnico e tattico. Siamo lì e vogliamo giocarcela fino in fondo, ci sono sei partite e siamo felici. Da domani si riparte e poi prepariamo il derby. Castiello è il mio capitano. Una giocatrice che è un esempio per tutti, che giochi o non giochi è sempre lì a cercare di risolvere ogni tipo di problema. È cresciuta tantissimo negli ultimi quattro anni, sa interpretare i ruoli ed è un leader vero e carismatico. Oggi è uscita non per scelta tecnica ma perché abbiamo cambiato modulo visto che stavamo soffrendo. Non giocava da tempo, era oltre un mese che era ferma. L’ho chiamata in causa e si è fatta trovare pronta, è un esempio per tutte le sue compagne ed è un capitano vero”.

“La sosta ci ha tolto dieci nazionali, rientrate la scorsa settimana. Negli ultimi sette giorni la squadra ha creduto in noi dello staff e in quello che abbiamo proposto, non avevamo mai giocato in maniera così diversa. Ma questa è una squadra che ho imparato a conoscere e soprattutto ad apprezzare, ho detto loro di non dimenticare da dove siamo partiti. Lo scorso anno siamo cresciuti, ora siamo qui a parlare di Champions League ed è merito principalmente loro. Queste ragazze ci mettono passione, entusiasmo ed emozioni che trasferiscono poi a noi. È davvero un piacere essere al loro fianco, sono davvero contento”.