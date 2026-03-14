Lazio, Sarri su Dele-Bashiru: "È un libro ancora da scrivere"
14.03.2026 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e ha parlato anche di Dele-Bashiru.
"Sicuramente se si aprono gli spazi lui sta migliorando nell'attaccarli, è partito facendolo solo palla al piede, ora lo fa anche senza. Tatticamente deve ancora migliorare, a volte non ha il senso del pericolo, quando lo fa magari è tardi. Un libro ancora da scrivere", queste le sue parole.
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Jessica Reatini
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