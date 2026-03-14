WOMEN | Castiello: “Dagli allenamenti senza luce alla Lazio di oggi, 250 presenze un orgoglio”

Traguardo importantissimo tagliato oggi per Antonietta Castiello. Il capitano della Lazio Women ha infatti raggiunto quota 250 presenze con la maglia biancoceleste, festeggiando con i tre punti conquistati sul campo del Napoli. Al termine della gara la centrocampista è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “La cosa che più mi fa piacere è vedere che questa Lazio, la mia Lazio, è cresciuta dopo essere nata dalle macerie. Quando nessuno la considerava, quando eravamo buttate lì alle 7:30 di sera ad allenarci a volte anche senza luce. Vedere che ora si giochino scontri diretti per qualcosa di così grande per me è una soddisfazione, è come fosse un punto di arrivo anche se quello per noi è sempre un po’ più lontano da quello che accade ogni giorno”.

“Per come sono fatta e per il ruolo che ricopro tutto quello che sento dentro a livello personale è secondario. Prima di tutto viene la squadra, i tre punti e tutto ciò che c’è di importante intorno. Poi ovviamente non trascuro me stessa e penso anche a quello che potevo fare meglio, so che il mister ha voluto fare questa scelta per un cambio modulo. E stavo anche sbagliando tanto, ma quello che riguarda me è secondario rispetto alla squadra: prima la squadra poi me. Non sapevo nemmeno di arrivare oggi a 250 presenze, sono senza parole perché è un traguardo importante. Lo dedico a chi mi segue da sempre, a mia zia che purtroppo non c’è più e che insieme a mio fratello è stata sempre la mia prima tifosa. Lo dedico a loro perché mi sono sempre stati accanto e sono convinta che zia stia facendo il tifo con me per queste 250 presenze”.

“Il momento indimenticabile di questa storia con la Lazio è la promozione in Serie A, ma anche il gol nel derby che rappresenta un giorno speciale che mi è rimasto dentro. Ma adesso voglio godermi il presente, non lo dimenticherò mai: da neopromosse dello scorso anno ci stiamo giocando ora qualcosa di importante è questo per me è uno dei momenti più belli. Il derby? Non riesco neanche a dire tutto quello che mi trasmette. Sono partite belle da vivere, non vedo l’ora che arrivi e che si giochi soprattutto perché è a casa nostra e a casa nostra viene sempre più fame. Io lo aspetto sabato e vediamo che succede. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile senza pensare al posto in classifica. Noi vogliamo fare bene e vogliamo che la Lazio stia su perché se lo merita soprattutto per tutto quello che c’è stato, per quello che fa il gruppo ogni giorno e per il mister che non smette mai di trasmetterci e insegnarci calcio”.