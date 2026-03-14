WOMEN | Napoli - Lazio, Castiello taglia un traguardo importante: il club la celebra - FOTO

14.03.2026 16:53 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Napoli - Lazio, Castiello taglia un traguardo importante: il club la celebra - FOTO

Napoli - Lazio non è stata una partita qualunque per Antonietta Castiello. Il capitano biancoceleste, subentrata a gara in corso al posto di Martin e sostituita nel secondo tempo da Monnecchi, ha tagliato il traguardo delle 250 presenze con l’aquila sul petto. Il club ha voluto celebrarla anche sui social dedicandole un post.

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