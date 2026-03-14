WOMEN | Napoli - Lazio, Castiello taglia un traguardo importante: il club la celebra - FOTO
14.03.2026 16:53 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Napoli - Lazio non è stata una partita qualunque per Antonietta Castiello. Il capitano biancoceleste, subentrata a gara in corso al posto di Martin e sostituita nel secondo tempo da Monnecchi, ha tagliato il traguardo delle 250 presenze con l’aquila sul petto. Il club ha voluto celebrarla anche sui social dedicandole un post.
2️⃣5️⃣0️⃣✍️#NapoliLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/z7rt3mU81L— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 14, 2026
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.