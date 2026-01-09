Lazio, Marusic ha rinnovato: nel mirino c'è il record di Radu
RASSEGNA STAMPA - Mercato sbloccato, sbloccati anche i rinnovi di contratto.
La Lazio non lavora solo per la cessione e l’acquisto di giocatori ma anche per blindare i suoi senatori. Dopo Basic, di cui si attende l’ufficialità, è arrivato infatti il rinnovo di contratto di Adam Marusic: ingaggio da 2.5 milioni di euro fino al 2028 più opzione fino al 2029.
Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’obiettivo del montenegrino è chiaro: raggiungere il record di Stefan Radu, recordman all time della Lazio con 427 presenze. Al momento Marusic è a quota 334, con 93 gare di distanza dal traguardo.
