Lazio, dopo Basic è pronto anche il rinnovo di Marusic: i dettagli
08.01.2026 18:07 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tempo non solo di acquisti e cessioni ma anche di rinnovi in casa Lazio.
Dopo quello di Basic, fino al 2030 con un ingaggio da quasi 2 milioni di euro a stagione, tutto sembra essere definito anche per quello di Adam Marusic per altri due anni più uno, quindi fino al 2029.
Si attende a breve l’ufficialità dell’operazione.
