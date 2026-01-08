Fenerbahce, Guendouzi: "Ai tifosi prometto che darò tutto. Sono felice"

Giornata importante anche per Guendouzi che è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il francese, parlando ai canali ufficiali del club, ha raccontato le emozioni del momento: "Sono davvero orgoglioso. Sono molto felice di essere qui oggi. Volevo tanto essere qui. Quindi sono davvero felice, è un grande giorno per me e tutta la mia famiglia. Mi sto godendo questo momento. Spero che otterremo grandi cose insieme".



"Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo trasferimento. Perché non è stato un processo facile. Volevo davvero venire qui dal primo momento in cui l'ho sentito e sono venuto. Sono molto orgoglioso e il Fenerbahçe è uno dei più grandi club del mondo, ha una grande storia. Il presidente mi ha anche parlato del nostro club, dei nostri tifosi e dei nostri obiettivi. Sono molto felice ed entusiasta di essere qui. Conosco i nostri fan e la grande atmosfera che si crea, non vedo l'ora di giocare la mia prima partita davanti a loro. Spero che vinceremo vittorie e trofei insieme qui.



"Voglio ringraziare i sostenitori perché ho ricevuto molti messaggi d'amore da loro sui social media. Darò tutto sul campo se necessario per loro. Sono sempre stato un giocatore così. Spero che vinceremo il campionato insieme dopo 12 anni. Spero che possiamo raggiungere i nostri obiettivi con i nostri tifosi, la squadra e l'allenatore".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE