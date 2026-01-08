Ex Lazio | Guendouzi, il "benvenuto" del Fenerbahce - FOTO

Mentre la Lazio accoglieva Ratkov e si preparava all'arrivo di Taylor, il Fenerbahce ha accolto Guendouzi. Il centrocampista ha lasciato in mattinata la Capitale e si è diretto a Istanbul per iniziare una nuova parentesi professionale. 

Il francese ha ricevuto un'accoglienza calorosa dai tifosi una volta sbarcatto in città e, tramite i social, si è unito al coro anche il club. "Benvenuto nella nostra famiglia Mattéo Guendouzi" è il messaggio che si legge sotto al post pubblicato dalla società turca su Instagram.

