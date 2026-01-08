Ex Lazio | Guendouzi, il "benvenuto" del Fenerbahce - FOTO
08.01.2026 22:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Mentre la Lazio accoglieva Ratkov e si preparava all'arrivo di Taylor, il Fenerbahce ha accolto Guendouzi. Il centrocampista ha lasciato in mattinata la Capitale e si è diretto a Istanbul per iniziare una nuova parentesi professionale.
Il francese ha ricevuto un'accoglienza calorosa dai tifosi una volta sbarcatto in città e, tramite i social, si è unito al coro anche il club. "Benvenuto nella nostra famiglia Mattéo Guendouzi" è il messaggio che si legge sotto al post pubblicato dalla società turca su Instagram.
